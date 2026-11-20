Sky, Modugno sul mercato: "Non escluderei questo modulo dopo gennaio"

Il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno ha parlato a Televomero di diversi temi di attualità di casa Napoli.

Sul centro sportivo: “Fino a quando il Napoli si allena a Castel Volturno? Non vorrei dire sciocchezze, ma non escluderei che il Napoli sia già in regime di proroga. In questi giorni stanno facendo dei lavori di riqualificazione alberghiera e mi fa pensare che lì al Napoli resti poco tempo. Il centro sportivo era un atto dovuto, è un regalo che il presidente fa alla città, al club e a sé stesso. È un dono che si fa non solo alla prima squadra, ma soprattutto al settore giovanile. C’è stato un momento in cui sembrava che il Napoli potesse acquistare il centro a Castel Volturno, in realtà poi non è accaduto.”

Sulla conferenza stampa annullata: “Quando il presidente esprime una sua idea torna sempre su quella scelta e l’idea della conferenza stampa prepartita non l’ha mai ritenuta necessaria. Allegri è un fenomeno della comunicazione e non avrebbe avuto difficoltà a gestire la conferenza.”

Su Hojlund: “Gli va riconosciuto che gioca tutte le partite e dà il massimo, ti dà sempre quella sensazione che può fare qualcosa in più.”

Sull’addio di De Bruyne: “Resta il miglior giocatore del Napoli e i suoi compagni riconoscono il valore da fuoriclasse. A me sembra chiaro che non abbia legato del tutto con l’ambiente, ma non trovo giusto accompagnarlo alla porta per cederlo.”

Sul mercato di gennaio: “Se vengono ceduti Anguissa, Lang e Lucca, e viene acquistato Sebastiano Esposito, mi aspetto che si passi al 3-5-2.”