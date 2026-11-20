Conte: "Che significa aziendalista? Quello è lo yes-man”

Conte a Cronache di Spogliatoio: “Se sei spaventato dal metodo, sei spaventato dalla vittoria”

Antonio Conte torna a parlare e lo fa con toni netti. L’ex allenatore del Napoli, intervistato da Cronache di Spogliatoio, ha affrontato l’ipotesi Manchester United e il tema del suo metodo di lavoro, difendendo la propria filosofia e chiarendo cosa significhi per lui essere aziendalista.

“Se sei spaventato dal metodo, sei spaventato dalla vittoria”

Come ha raccontato a Cronache di Spogliatoio, “se sei spaventato dal metodo, sei spaventato dalla vittoria. Perché quel metodo, quella metodologia, porta poi alla vittoria”. Sullo United ha ricordato che l’ultima vittoria del club risale a 13 anni fa con Ferguson, “una persona di cui ho grandissima stima”: ha letto il suo libro e ha avuto la fortuna di andare a casa sua l’anno in cui era a Londra. Poi, con una battuta, ha aggiunto che è stato “un po’ difficile capirlo perché è scozzese”. Sentir dire certe cose, ha concluso, “lo trovo offensivo anche per lo United”.

“Aziendalista? Quello è lo yes-man”

Il passaggio finale riguarda il termine aziendalista, spesso associato agli allenatori. “Vuol dire accontentare la società? No, quello è lo yes-man”, ha spiegato Conte. Poi la sua risposta alla domanda su cosa voglia dire essere un aziendalista: “Fare il bene dell’azienda? Quindi vincere?”. Per lui il bene di un club coincide con il risultato sportivo: “Chi vuole me come allenatore, vuole vincere il campionato”. Una posizione chiara, che lega la fiducia della società all’ambizione di vincere.