Conte, l’intervistatore: “A Napoli stava bene. Vi dico cosa mi ha detto”

Emanuele Corazzi racconta l’intervista ad Antonio Conte: il rapporto con Napoli, l’esperienza in azzurro e la possibilità di un ritorno alla Juve.

L’esperienza al Napoli ha lasciato un segno importante in Antonio Conte, ma ha richiesto anche un notevole dispendio di energie. A raccontarlo è Emanuele Corazzi, direttore di Cronache di Spogliatoio, che ha intervistato l’allenatore e svelato alcuni retroscena del colloquio intervenendo a Radio Napoli Centrale. “Se Conte l'ho trovato rilassato? Mai (ride ndr), non fa parte del suo vocabolario. Ci sono persone di due categorie. Ci sono quelli che non riescono a vivere senza calcio, come Antonio. Poi ci sono altre persone, che magari lavorano in televisione, che non hanno bisogno del campo, della vittoria, dell'adrenalina, come Toni ad esempio”. Corazzi ha poi affrontato il tema di un possibile ritorno alla Juventus: “Quando andrà alla Juventus? Ci vorrebbe Nostradamus. I matrimoni si fanno in due, ha avuto già 3 volte l'occasione di tornare. È stato il capitano e simbolo della Juventus. Per lui sarebbe una chiusura del ciclo. Sarebbe un ulteriore stimolo per lui portare la Juventus a vincere”.

Conte e il Napoli, il peso delle energie spese in azzurro

Nell’intervista a Cronache di Spogliatoio c’è spazio anche per il legame con Napoli, una città nella quale Conte si sarebbe trovato bene, costruendo un rapporto positivo anche sul piano personale: “Si parla di Napoli nell'intervista a Cronache? Sì, si parla molto. È nato un bel feeling con la città. La famiglia lo raggiungeva nel weekend. Lui a Napoli stava bene. È consapevole di aver dato tanto e di aver ricevuto tante energie. Aveva bisogno di riposare. È contento di quanto fatto con McTominay, di aver migliorato Hojlund. Si è spremuto tanto, Napoli non è la Juventus sotto diversi aspetti. Quando si parla di metodo Conte, non è solo quello che chiede ai giocatori, ma a tutti i membri del club. Conte dice di essere un investimento per il club, ma cerca anche di far far fruttare soldi alla società attraverso la crescita dei calciatori. Ha tenuto a ribadire un concetto: la vittoria è tutto, ma soprattutto quando sente che gli allenatori sono aziendalisti, per lui significa fare gli interessi del club e non solo lo yes man. Serve anche andare a conflitto, come successo all'Inter per fare i campi ad Appiano Gentile. Quanto l'ha usurato Napoli? Conte lo dice: gli anni a Napoli sono stati belli, ma gli hanno tolto tante energie”.