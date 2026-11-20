Calaiò su De Bruyne: "Forse vuole andare via per trovare altri stimoli"

L'ex attaccante del Napoli Emanuele Calaiò ha parlato a Televomero di diversi temi d'attualità che riguardano la squadra azzurra. Sul centro sportivo: “Loro sanno che per farlo servono due o tre anni, De Laurentiis si sarà mosso in anticipo chiedendo di prolungare per proseguire a Castel Volturno. Quando il Napoli si trasferirà a Qualiano mi scenderà una lacrimuccia ripensando a Castel Volturno, però la città e i tifosi meritano un nuovo centro sportivo. La critica che ho sempre fatto a De Laurentiis è che si poteva fare anche prima per aiutare il settore giovanile a crescere.”

Sulla conferenza stampa annullata: “Allegri poteva mettersi d’accordo con la società e decidere di parlare solo di questioni tecniche come gli infortunati. È stata una mossa poco rispettosa nei confronti dei tifosi, Allegri avrebbe saputo gestire tranquillamente la conferenza.”

Su Vergara: “Con il Torino credo che abbia l’opportunità di giocare, come ruolo a me piace esterno a destra davanti. Ho dall’inizio dell’anno la sensazione che ad Allegri non piaccia, non lo vede come uno che può spostare gli equilibri.”

Su Hojlund: “In nazionale gioca con le sue caratteristiche, a Napoli è snaturato. È un giocatore forte, ma ancora un po’ grezzo su alcuni aspetti tecnici. Per un attaccante la serenità è importante, in nazionale è più libero.”

Sull’addio di De Bruyne: “Non è il Napoli che vuole darlo via, è il giocatore che cerca altri stimoli. Io non ci penserei mai a venderlo a gennaio, da inizio stagione è stato uno dei migliori. Non ho la sensazione che lui voglia andarsene a tutti i costi, penso che voglia finire il suo percorso nella maniera giusta.”