Arsenal, Arteta: "Mi è piaciuto tutto, la prestazione non rispecchia il risultato"

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Arteta elogia l’Arsenal dopo Napoli e recrimina per le numerose occasioni sprecate.

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha commentato ai microfoni di TNT Sports la vittoria per 1-0 conquistata contro il Napoli al Maradona. Il tecnico dei Gunners ha elogiato la prestazione della sua squadra, soffermandosi sulle numerose occasioni create e sulla difficoltà di riuscire a scardinare la difesa azzurra.

Arteta: "È un peccato aver sprecato così tante grandi occasioni"

"Tre punti importanti. La prestazione probabilmente non rispecchia il risultato. Abbiamo creato molte occasioni contro un avversario ostico. Abbiamo avuto coraggio. È un peccato aver sprecato così tante grandi occasioni; dobbiamo concretizzarle. Cosa mi è piaciuto della prestazione dell'Arsenal? Tutto. Il modo in cui abbiamo lottato, l'atteggiamento, il coraggio, il modo in cui ci siamo imposti nella partita, la qualità mostrata in molti frangenti per scardinare la loro difesa, cosa molto difficile da fare. È un peccato aver sprecato così tante grandi occasioni. In un'altra giornata, il risultato sarebbe stato diverso. Tutti loro – e certamente Martin Odegaard – stanno contribuendo con gol che incidono sempre sui risultati; è proprio questo che vogliamo dai nostri attaccanti: che siano decisivi. Ed è esattamente ciò che è stato anche oggi"