Hojlund: "Abbiamo fatto una buona gara, ma dobbiamo migliorare"
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Hojlund commenta il ko con l’Arsenal e indica cosa deve migliorare il Napoli.
Rasmus Hojlund, attaccante danese del Napoli, ha commentato ai microfoni di TNT Sports la sconfitta per 1-0 contro l’Arsenal nella prima giornata di Champions League. Il centravanti azzurro ha sottolineato la forza dei Gunners e la capacità della squadra di Massimiliano Allegri di limitare gli avversari nonostante le numerose occasioni create.
Hojlund analizza la sconfitta contro l’Arsenal
"L'anno scorso sono arrivati in finale. L'Arsenal ha creato molte occasioni e noi abbiamo difeso bene. Abbiamo fatto una buona gara, ma dobbiamo migliorare".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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