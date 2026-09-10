Arsenal, Rice: "È stata davvero dura, contro un avversario di valore"
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Rice riconosce il valore del Napoli ma sottolinea le tante occasioni create dall’Arsenal.
Declan Rice, centrocampista dell’Arsenal, ha commentato ai microfoni di Canal+ la vittoria per 1-0 ottenuta contro il Napoli al Maradona. Il calciatore inglese ha riconosciuto le difficoltà incontrate dai Gunners contro gli azzurri, sottolineando allo stesso tempo le numerose occasioni costruite dalla squadra di Mikel Arteta.
Rice: "Avremmo potuto essere più cinici"
"È stata davvero dura, contro un avversario di valore. Abbiamo creato tante occasioni e avremmo potuto essere più cinici. È stata comunque una buona serata, ma avremmo potuto segnare più gol"
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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