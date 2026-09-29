Aia, Orsato annuncia: "Guida arbitrerà il Napoli, Maresca no! Vi spiego il motivo"

Orsato ammette gli errori arbitrali e chiarisce il criterio territoriale sulle designazioni di Guida, Maresca e Napoli.

Daniele Orsato, designatore degli arbitri, ha fatto il punto sull’avvio della stagione a margine dell’incontro con la stampa a Lissone. Il responsabile arbitrale non ha nascosto le difficoltà emerse: "Siamo indietro per gli errori commessi, si poteva fare meglio. L'aspetto che mi dà più soddisfazione sono gli occhi dei miei ragazzi, le loro facce, l'andare in campo determinati a sbagliare meno possibile: corrono come matti e mi riempie di orgoglio. Lavoreremo per non ripetere gli errori".

La linea è tracciata e non si torna indietro, quindi?

"La linea è quella che vuole il calcio: i falli vanno fischiati, il VAR deve intervenire sul chiaro ed evidente errori. I calciatori rispondono in maniera encomiabile, gli arbitri si impegnano al massimo e stiamo assistendo a partite fantastiche".

Pochi falli fischiati, il VAR spento: come rispondete a certe critiche?

"Non esiste nessun protocollo Orsato o mia linea, cerchiamo di uniformarci anche alle richieste di giocatori e squadre, che vedo abbastanza soddisfatti, anche dopo l'ultimo incontro. Cercheremo di mettere sempre l'impegno massimo".

I 5 errori evidenziati finora sono troppi, per voi?

"Ci sono effetti collaterali dovuti alla velocità del gioco e ci aspettavamo anche questo. Gli errori me ne aspettavo anche di più, ma non questi, che sono di superficialità, di posizionamento errato o di idee sbagliate. Possiamo discuterne per tanto tempo, ma sugli errori chiari fatti mi auguro che con impegno e lavoro non si facciano più in futuro".

Come si assicura uniformità di giudizio nelle zone grigie?

"Come posso assicurarglielo? Posso solo assicurare che lavoreremo tutti i giorni, e lo facciamo, cercando di uniformarci più possibile tra noi. Squadre e giocatori vogliono arbitri che fischino le stesse cose da una parte e dall'altra: questo è l'obiettivo, almeno fino a fine stagione".

Il criterio territoriale è tornato valido? Vedremo Guida di nuovo ad arbitrare il Napoli e Maresca no?

"Guida lo vedrete molto presto, mentre su Maresca no. Guida è della sezione di Torre Annunziata, Maresca di Napoli. La mia idea è che un arbitro della stessa sezione della squadra diventa un problema esterno. Ed è meglio evitarlo: è una mia idea e credo la porterò avanti per tutto il campionato".

La tecnologia con che occhio la vedete?

"Continueremo a usarla perché ci aiuti a sbagliare meno. Arrivare a non usarla più è una follia: se riusciamo a usarla meno perché in campo si prendono decisioni giuste, bene, altrimenti la utilizzeremo a correggere gli errori".