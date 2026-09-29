Buffa racconta la magia di Maradona: “Un numero 10 contro i mascalzoni del mondo”

Federico Buffa racconta Maradona e il suo legame con Napoli durante “Una Serata di Stelle per PUPI”.

“Che cos’ha di magico Diego?”. È una delle domande rivolte a Federico Buffa, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in occasione di “Una Serata di Stelle per PUPI”, l’evento benefico organizzato a Napoli tra sport, spettacolo e solidarietà. Il giornalista e narratore ha dedicato una parte del suo racconto a Diego Armando Maradona, partendo dal primo giorno della sua vita e arrivando all’ultimo per provare a restituire la dimensione complessiva del personaggio. Alla domanda su cosa abbia rappresentato Diego oltre il calcio, Buffa sintetizza così il suo pensiero: “Per il pianeta, un numero 10 contro i mascalzoni del mondo”.

Buffa e il racconto di Maradona a Napoli: “È tutto particolare”

Raccontare Maradona proprio a Napoli, la città con cui il fuoriclasse argentino ha costruito un rapporto irripetibile, rende l’esperienza ancora più particolare per Buffa. Nel corso dell’intervista il giornalista descrive così l'atmosfera vissuta: “Io non dovrei essere qui, plenilunio, clima perfetto, è tutto particolare, è un caso da assaporare”. Il racconto va quindi oltre le imprese sportive di Diego e prova a indagare ciò che Maradona ha rappresentato nell’immaginario collettivo, soprattutto per Napoli: un legame che continua a vivere e a essere tramandato anche a distanza di anni.