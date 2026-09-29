Fabian svela il suo futuro: “Mi piacerebbe concludere la carriera lì, convinto che accadrà”

Fabian Ruiz ribadisce il suo amore per il Betis e svela dove vorrebbe concludere la carriera.

Il legame tra Fabian Ruiz e il Betis Siviglia continua a essere fortissimo. Alla vigilia della sfida di Nations League tra Spagna e Croazia, l’ex centrocampista del Napoli, oggi al Paris Saint-Germain e tra i candidati al Pallone d’Oro 2026, è tornato a parlare del club nel quale è cresciuto. “Lo dico da sempre: cerco di seguire tutte le partite del Betis e sono felice quando ottiene buoni risultati. Sono un tifoso del Betis e tutti lo sanno”, ha spiegato il 30enne, prima di svelare il suo desiderio per il futuro: “Mi piacerebbe concludere la mia carriera lì. Non è ancora il momento, ma sono convinto che accadrà in futuro”.

Fabian Ruiz ricorda il derby: “È stato qualcosa di magico”

Fabian Ruiz ha poi riavvolto il nastro fino al gennaio 2018, ricordando il rocambolesco derby vinto per 5-3 contro il Siviglia, una delle partite più emozionanti della sua esperienza in biancoverde. “Conservo ricordi meravigliosi di quella partita. Fu la mia prima vittoria nel derby, segnai anche il mio primo gol e si giocava nel giorno dell'Epifania”. Una notte rimasta nel cuore del centrocampista spagnolo: “È stato qualcosa di magico e spero che domani si possa vivere un'altra giornata speciale”.