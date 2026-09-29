Favasuli, l'ex allenatore suggerisce la svolta ad Allegri: “Costantino è perfetto”

Breda analizza il Napoli: Favasuli ideale per il cambio tattico e un nuovo equilibrio da costruire attorno a De Bruyne.

Roberto Breda, ex allenatore di Costantino Favasuli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per analizzare le possibili soluzioni tattiche a disposizione di Massimiliano Allegri. Uno dei temi principali riguarda proprio Favasuli e l’ipotesi di un passaggio alla difesa a tre: “Sì, sì, perché lui adesso è stato messo come esterno alto, però non è il suo ruolo. Lui ha bisogno di avere la fascia completamente a disposizione ed è bravo in tutte e due le fasi: sia in fase di possesso, sia in fase difensiva”. Breda ne ha quindi evidenziato le caratteristiche: “Ha una grande capacità, l’avete visto, soprattutto quando entra, di cambiare le partite, perché ha questo grande dinamismo e questa intensità. Se vuoi cambiare il disegno tattico, è perfetto”. Per l’ex tecnico, inoltre, Favasuli “ha dei margini di miglioramento enormi”.

Breda su De Bruyne: “Allegri deve provare e anche sbagliare”

Breda si è soffermato anche sulla gestione di Kevin De Bruyne, ricordando come il belga abbia espresso il meglio in una squadra dominante come il Manchester City, mentre il Napoli di Allegri punta maggiormente su equilibrio, compattezza e attenzione difensiva. “Sicuramente, con giocatori di questo tipo, devi costruirgli un vestito addosso con tutta la squadra. Devi magari dargli pochi compiti difensivi e fare in modo che gli altri facciano quello che non fanno loro”. Per trovare la giusta convivenza tra De Bruyne, Rasmus Hojlund e gli altri uomini offensivi servirà però tempo: “C’è bisogno che l’allenatore provi, che sbagli anche, anche se al Napoli non viene tanto permesso, e che trovi le sue misure”. Breda resta fiducioso: “Sono convinto che anche Allegri farà di tutto per far sì che questi giocatori riescano a vivere e a giocare assieme”.