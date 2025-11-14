Assenza Conte, Fabbroni: “Ampiamente concordata, non vedo problemi! Ci sono precedenti”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “La situazione di Conte mi sembra abbastanza gestita da lui e da De Laurentiis. I due viaggiano in ampia sintonia, e questa assenza di Conte era ampiamente concordata. Mancano tanti giocatori, è chiaro che non c’è il gruppo al completo, quindi è ragionevole considerare un periodo di assenza quando non ci sono 11 giocatori.

Se questi giorni sono stati concordati con il club non è il caso di parlare di problemi. Conte si sta schiarendo le idee e sono sicuro che sta parlando con qualcuno, ad esempio con il capitano Di Lorenzo. Anche in passato ho visto allenatori prendersi qualche giorno di riposo. Se Conte vuole parlare alla squadra deve farlo quando il gruppo sarà al completo, e ovviamente lui sarà presente in quel momento molto importante”.