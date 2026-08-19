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Favasuli si presenta: "Napoli un sogno! Sono partito da un paesino, mi ripaga di mille sacrifici"

Favasuli si presenta: "Napoli un sogno! Sono partito da un paesino, mi ripaga di mille sacrifici"
Oggi alle 10:37Le Interviste
di Arturo Minervini

“All’inizio non ci credevo”. Queste le prime parole di Costantino Favasuli, da questa mattina ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. Il laterale è protagonista di una clip pubblicata dalla SSC Napoli sui propri canali social

Favasuli al Napoli: "Un sogno"

“Quando mi hanno detto che era realtà, per me è stato come un sogno. Da piccolo faccio mille sacrifici, essere qui ripaga i sacrifici miei, di mia madre e mio padre. Sono partito da un paesino, arrivare qui (al Napoli, ndr), è un sogno”