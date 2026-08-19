Video
Favasuli si presenta: "Napoli un sogno! Sono partito da un paesino, mi ripaga di mille sacrifici"
“All’inizio non ci credevo”. Queste le prime parole di Costantino Favasuli, da questa mattina ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. Il laterale è protagonista di una clip pubblicata dalla SSC Napoli sui propri canali social
Favasuli al Napoli: "Un sogno"
“Quando mi hanno detto che era realtà, per me è stato come un sogno. Da piccolo faccio mille sacrifici, essere qui ripaga i sacrifici miei, di mia madre e mio padre. Sono partito da un paesino, arrivare qui (al Napoli, ndr), è un sogno”
autore
Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
Pubblicità
Le Interviste
VideoFavasuli si presenta: "Napoli un sogno! Sono partito da un paesino, mi ripaga di mille sacrifici"
Copertina Favasuli: "Napoli, che sogno! Sarebbe pazzesco fare come Di Lorenzo. Su Allegri..." di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
22 ago 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Genoa
|Napoli
In primo piano
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliRetroscena Badiashile, perché il Napoli ha preferito far lievitare la cifra del riscatto
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliLista Serie A, il Napoli è strapieno: Badiashile per Buongiorno, Mazzocchi fuori per Lang?
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliNapoli-Aris Salonicco, le probabili formazioni: Allegri prova l'11 anti-Genoa
Redazione Tutto Napoli.netLiveDiretta Napoli-Celta Vigo 1-1 (Di Lorenzo 11', Jutgla 65'): un pasticcio Meret-De Bruyne nega la vittoria agli azzurri
Redazione Tutto Napoli.netClamoroso rumors dal Brasile: "Il Napoli vuole Gabriel Jesus, le cifre dell'affare"
Fabio TarantinoLiveDiretta Napoli-Osasuna 2-1, (Politano 27', Lucca 53', Budimir 69' rig.) un gol per tempo per prima vittoria al Patini
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com