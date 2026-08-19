Inter strafavorita, Garlando: “Ha una seconda squadra che lotterebbe per lo Scudetto!”

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Luigi Garlando considera l’Inter la grande favorita per il prossimo campionato e sottolinea la profondità della rosa a disposizione di Cristian Chivu.

"L'Inter ha in panchina un'altra squadra da scudetto". Ne è convinto il giornalista Luigi Garlando, intervenuto nell’ultima puntata de "La Tripletta", il podcast della Gazzetta dello Sport. Secondo Garlando, la profondità dell’organico nerazzurro rende la squadra di Cristian Chivu la super-favorita per il prossimo campionato. Il giornalista ha analizzato la qualità delle alternative a disposizione del tecnico, sottolineando come anche l'undici delle alternative possa puntare al titolo.

Garlando: “Questa squadra può lottare per lo Scudetto”

Garlando ha quindi elencato alcuni dei giocatori che potrebbero partire dalla panchina, evidenziando il livello complessivo della rosa: “Chivu è come quello che gioca a tombola e ha due tessere, può fare tombola con tutte e due. Provedel, Pavard, Bisseck, Carlos Augusto; Diouf, Sucic, Stankovic, Mkhitaryan, Luis Henrique; Benny, Pio Esposito. Secondo me questa squadra può lottare per lo Scudetto. Quando mai è successo nella storia di un campionato di avere una seconda squadra così forte? Pio è il centravanti della Nazionale italiana ad esempio”.