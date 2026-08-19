Lukaku sull'addio al Napoli: "Fatte delle scelte e dette delle cose. Qualcuno voleva boicottarmi"

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“Perché ho scelto di andarmene dal Napoli? Ho sentito delle cose e sono state fatte delle scelte... Tutto qui. Se è andata così, allora è stato meglio per me andarmene". Queste le parole di Romelu Lukaku, passato nei giorni scorsi al Fenerbahce, sulla scelta di trasferisi in Turchia e lasciare il campionato italiano.

Lukaku non ci sta: "Sono in perfetta forma"

Lukaku, ai microfoni della stampa belga, ha definito l'anno appena trascorso 'il peggiore della sua vita' (in particolar modo per la scomparsa dell'amato papà). Big Rom ha voluto chiarire un concetto, quello di stare bene fisicamente: "L’affermazione che non sono in forma è semplicemente falsa. Probabilmente l’hanno detto in Italia per boicottarmi. Sono al 100% in forma per giocare".