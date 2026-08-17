Corsa Scudetto, Martorelli sicuro: "Sarà lotta tra Inter e Napoli"

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Serie A 2026/27 alle porte, il pronostico di Giocondo Martorelli vede il Napoli e l'Inter in una lotta a due per lo scudetto

Giocondo Martorelli, operatore di mercato, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb per parlare dei temi attuali sulla Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

Chi è favorito per la vittoria del campionato?

"L'anno scorso per rispetto alla società e alla squadra che aveva vinto la stagione precedente avevo messo un minimo avanti il Napoli sulle altre. Oggi l'Inter è favorita per lo stesso motivo, credo che sarà lotta a due con gli azzurri ancora una volta".

Chi farà ancora il colpo di mercato?

"Credo che la Juventus non abbia ancora finito il mercato".

Dove arriverà questa Fiorentina?

"Dalla campagna acquisti condotta, penso che l'Europa sia il traguardo minimo".

E la Serie B?

"Già l'anno scorso ci si aspettava qualcosa in più dal Palermo, quest'anno credo sia impossibile non pensare ala promozione: ha mantenuto l'organico competitivo, l'allenatore è esperto. Vedo i rosanero in prima linea. Ci sono anche altre squadre come il Pisa, la Cremonese e il Verona che possono fare cose importanti. Poi, si sa, la B è sempre bella ed entusiasmante".