Alvino: "In Italia vince chi non subisce gol! Ma non mi esalto ancora..."
"Non mi ero depresso dopo tre sconfitte e non mi esalto oggi dopo questa vittoria. C’è ancora tanto, tantissimo da lavorare". Lo ha detto Carlo Alvino, giornalista, a Teleclub Italia. "Voglio accogliere con grande piacere i segnali positivi lanciati ieri dal Napoli al Maradona, perché sono stati numerosi. Innanzitutto il Napoli torna a vincere, e ci eravamo un po’ disabituati. Ma soprattutto torna a farlo senza subire gol".
"Che piaccia o no, nel campionato italiano 95 volte su 100 vince la squadra con la migliore difesa. È stata una partita quadrata, portata a casa con pazienza e anche con grande convinzione. Non è affatto la catastrofe descritta dai soliti professori del piffero. La rosa è assolutamente compatta, è viva, è sul pezzo".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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