Zazzaroni frena: "Bologna triste, ma emersi limiti di motore del Napoli. Visto Favasuli?"

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Il Napoli è tornato alla vittoria, che mancava dal Genoa, battendo 1-0 il Bologna apparso non in una bella versione, complice anche le cessioni sul mercato ed un nuovo corso che non ha ancora ingranato. Ne ha parlato il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, intervenendo a Kiss Kiss Napoli:

"Io non sono così tranquillo, quello che Favasuli ha mostrato ieri è chiaro. La mancanza di energia, corsa, motore... è una squadra con poco motore ed andava rinfrescata perché s'è vista la differenza di energia, freschezza mentale e fisica tra Favasuli ed un giocatore importante come Politano. Mi fa pensare molto. Apprezzo lo spirito, ma fate conto che ha giocato con un Bologna che ha subito le sue mancanze, è stato davvero triste, senza reazione, anche Tedesco ha fatto di tutto per difendersi e così il Napoli ha fatto una gara diversa. Sono contento per il Napoli per il risultato, ma tutti i limiti della squadra sono emersi, ma speriamo Max riesca in qualche modo a coprirli con delle soluzioni. C'è necessità di riavere McTominay e Anguissa, ieri c'erano Gilmour, Lobotka, Lang, non grande fisicità e pure sulle palle alte in difficoltà".