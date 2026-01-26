Auriemma: “Dall’inizio non si ruota! Il Napoli ora è fermo, perdeva anche col rigore!”

Auriemma: “Dall’inizio non si ruota! Il Napoli ora è fermo, perdeva anche col rigore!”
Oggi alle 22:50Le Interviste
di Davide Baratto

Il giornalista Raffaele Auriemma, intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di 'Si Gonfia la Rete', ha parlato della gestione della rosa da parte di Antonio Conte. Di seguito le sue dichiarazioni: "Da inizio stagione dico che bisognava ruotare. Già allora si vedevano le nuvole nere. Al netto del rigore che c’era tutto, ma credo davvero che l’avrebbe persa lo stesso perché la squadra era senza forze. Ma lo vedete il Napoli? E’ fermo, può perdere con chiunque! Gli errori partono dalla preparazione”.