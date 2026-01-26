Bagni: “Il Napoli non ne ha più, eppure bastava un turno di riposo ad alcuni…”

L'ex calciatore Salvatore Bagni, intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di 'Si Gonfia la Rete', ha parlato della gestione della rosa da parte di Antonio Conte. Di seguito le sue dichiarazioni: "A giocatori come McTominay basterebbe una partita per recuperare, ma non l’hanno avuta. Lui Hojlund, Lobotka, sono stremati, non ne hanno più. Il rigore c’era ma non può cambiare il giudizio sulla partita negativa, l’analisi va fatta su quello che abbiamo visto. La squadra non ne ha”.