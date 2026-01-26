Graziani sicuro: "È stato sbagliato qualcosa nella preparazione fisica"

Graziani sicuro: "È stato sbagliato qualcosa nella preparazione fisica"
Oggi alle 23:00Le Interviste
di Davide Baratto

L'ex calciatore e oggi opinionista Francesco Graziani, intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di 'Si Gonfia la Rete', ha parlato dell'emergenza infortuni in casa Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Qualcosa nella preparazione fisica e’ stato sbagliato, ma nonostante tutto la squadra è ancora in piedi e va apprezzata per questo. I giocatori se non li fermi giocherebbero sempre! Vedi anche McTominay in che condizioni è”.