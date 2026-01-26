Podcast Di Napoli non esclude sorprese: "Addio Scudetto? Sappiamo chi è Conte..."

vedi letture

A intervenire in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato Arturo Di Napoli, ex calciatore.

Come valuta la vittoria del Juve sul Napoli?

"Come dice Spalletti, è una squadra che ogni tanto cade nei problemi del passato, ma con la sua personalità Spalletti sta creando una mentalità diversa. Anche un gioco diverso. Spalletti sta facendo un grandissimo lavoro. Se la Juve è quella di Napoli e Benfica, con questa mentalità, c'è da avere paura della Juve, perché ha grandi individualità e mancava di personalità prima".

Napoli, addio Scudetto?

"E' comunque lì il Milan, poi sappiamo Conte chi è. Se ci credono davvero al Milan, può arrivare fino in fondo. 21 risultati utili di fila non sono un caso, ma l'Inter può perderlo solo lei. Ha qualcosa in più rispetto alle altre".

Ma a questa Juve serve davvero un centravanti?

"Sì, ovvio. Vediamo come nell'Inter facciano la differenza. La Juve se vuole competere fino in fondo ha bisogno di un'alternativa valida".

Lazio, che ne pensa della situazione Romagnoli?

"A me è capitata una situazione simile all'Atalanta, quando ero al Palermo. Poi rimasi e alla fine mi ritrovai senza contratto anche".