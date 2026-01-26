Podcast Garbo avvisa: "Napoli, scudetto ormai andato e il rischio di un crollo è concreto"

vedi letture

Il giornalista Daniele Garbo ha parlato ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà. Di seguito le sue dichiarazioni.

A chi dedichi un pensiero dopo il weekend di campionato?

"A Chivu, che è arrivato sulla panchina dell'Inter con tutti che dicevano che non fosse pronto o preparato. I risultati stanno dicendo il contrario".

Il Napoli rischia in pochi giorni di dire addio al campionato e alla Champions League. Che momento è?

"Il rischio di un crollo del Napoli è concreto. Lo scudetto ormai è andato perché è a nove punti dall'Inter, ma il problema ora è quello di dover salvare la stagione. C'è poi da chiedersi anche chi è che abbia deciso di mandare Neres in campo contro il Parma con i tendini già disastrati. Ora dovrà operarsi e probabilmente ha finito la propria stagione".

Quella dell'Inter è una spallata al campionato?

"Solo l'Inter può perdere questo scudetto. È vero che in passato abbiamo assistito a grandi rimonte, ma questa squadra al momento è superiore a tutte, soprattutto calcolando che ad ora l'avversaria principale è un Milan che a Roma è apparso molto modesto nel primo tempo".

Il Milan non ti ha convinto quindi?

"leri ho pensato che potesse essere la copia della partita di Como e quando il Milan ha segnato ho pensato che l'esito potesse essere lo stesso. La Roma invece è stata brava a rimanere sul pezzo. I rossoneri nel primo tempo comunque sono stati imbarazzanti, perché una squadra seconda in classifica non può pensare a fare solo catenaccio, con Leao non pervenuto. Nella ripresa hanno cambiato un po' marcia ma se non avesse segnato De Winter non so come sarebbe finita".