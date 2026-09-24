Auriemma: "Mi è giunta una notizia, Allegri pronto a una novità dopo la sosta"

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Il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto ai microfoni di Stile Tv durante "Salite Sulla Giostra": "Mi è arrivata una notizia all'orecchio relativa al lavoro di Allegri in questi giorni. Mi risulta che potrebbe tornare con la difesa a 3. Sta facendo un lavoro con Beukema centrale di destra nella difesa a 3 composta da Beukema a destra, Rafa Marin a sinistra e Rrahmani il libero di questa difesa a tre".

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