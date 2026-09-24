Kvaratskhelia pazzo di Luis Enrique: "Potrei fare quasi l'allenatore adesso"

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Khvicha Kvaratskhelia è ormai uno degli uomini simbolo del Paris Saint-Germain e tra i principali candidati al prossimo Pallone d’Oro. L’esterno georgiano è reduce da una stagione di altissimo livello, chiusa con il secondo trionfo consecutivo del club francese in Champions League, competizione nella quale ha avuto un ruolo da protagonista. Arrivato a Parigi dopo l’esperienza al Napoli, l’ex Rubin Kazan si è imposto rapidamente nelle gerarchie di Luis Enrique, diventando uno dei punti di riferimento tecnici della squadra. In un’intervista alla BBC, Kvaratskhelia ha raccontato il rapporto con l’allenatore spagnolo e quanto il lavoro quotidiano con lui abbia contribuito alla propria crescita.

Kvaratskhelia: “Con lui imparo ogni giorno”

Il georgiano ha elogiato il tecnico del PSG, spiegando quanto i suoi insegnamenti abbiano inciso sul proprio percorso: “Ho imparato tantissimo. Sono migliorato mentalmente e fisicamente e ho sviluppato molto la mia comprensione del calcio. Con tutto quello che ho imparato potrei quasi fare l’allenatore già oggi”. Kvaratskhelia ha poi sottolineato l’importanza della filosofia di Luis Enrique: “Con lui impari qualcosa ogni giorno. Ti prepara mentalmente, fisicamente e psicologicamente, chiedendoti di essere sempre pronto, anche per un solo minuto”. Un rapporto fondato su fiducia, disciplina e massima disponibilità: “Bisogna ascoltare ciò che dice, seguire le sue indicazioni e dare il 100% in campo”