Alvino: "C'è una frase che è il manifesto di De Laurentiis"

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Carlo Alvino, giornalista, è ingtervenuto a Teleclub per le ultime in casa Napoli dopo le recenti parole di De Laurentiis: "Un’ora e dodici minuti: tanto ha parlato De Laurentiis alla stampa estera. Evidentemente ne aveva voglia, soprattutto per manifestare il suo pensiero e palesare la sua idea di calcio, per certi aspetti visionaria. Quando dice “io ho vinto senza imbrogliare”, quello è il manifesto di Aurelio De Laurentiis.

E dovrebbe essere anche il manifesto dei tifosi del Napoli. È qualcosa di cui bisogna andare fieri e orgogliosi, al di là della valutazione che ciascuno può avere. Avere il coraggio, davanti alla stampa estera, di dire “io ho vinto senza imbrogliare”, oltre ad essere motivo di vanto e di orgoglio, è anche un guanto di sfida nei confronti di coloro i quali hanno vinto ma, evidentemente – e De Laurentiis non ha paura a dirlo – imbrogliando".