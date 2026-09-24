Favasuli: "Calendario difficile, con l'Inter 3 punti buttati ma stiamo crescendo"

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La crescita di Costantino Favasuli prosegue a ritmi importanti. Dopo l’esperienza al Catanzaro, l’esterno è diventato un punto di riferimento dell’Italia Under 21, ha esordito con la Nazionale maggiore a giugno e, con il trasferimento al Napoli, ha debuttato anche in Serie A e Champions League. Dal ritiro dell’Under 21 al CPO di Tirrenia, l'esterno azzurro ha raccontato in conferenza stampa il momento che sta vivendo: “Il calcio è bello perché non sai mai quello che può succedere. A volte hai dei sogni che pensi siano inarrivabili, ma se ci metti tutto te stesso provando a migliorare giorno dopo giorno, allora può succedere che quei sogni si realizzino. Per me questo è un punto di partenza, voglio continuare a fare sempre di più”.

Sul Napoli ed Allegri: "Essere a Napoli è un sogno, ma per me è solo un punto di partenza. Abbiamo avuto un calendario difficile con Inter, Como e Arsenal, ma le sconfitte vanno analizzate. Con l’Inter abbiamo buttato tre punti, ma sono sicuro che siamo al livello delle squadre più forti. La nostra squadra è fortissima e lo dimostreremo. La sosta ci aiuterà a recuperare tutti gli infortunati, ci aspettano tante partite. Allegri? Mi ha già dato tanto, è un vincente e ha grande mentalità. Cercherò di imparare il più possibile".