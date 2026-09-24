Scudetto, Perinetti: "Si diceva Inter e Napoli, ma ora occhio a un'altra big..."

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A Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, è intervenuto Giorgio Perinetti, dirigente sportivo: “Questa lunga sosta? Ho una teoria: già una settimana di sosta portava delle novità, alcune squadre che vanno male si rivitalizzano, chi è sulla cresta dell’onda ha invece scompensi. Qui parliamo di 3 settimane e alla ripresa qualcosa di diverso me lo aspetto. Nella condizione della squadra in primis perchè riattivarsi dopo 3 settimane col club non sarà semplice.

C’è da considerare la condizione di chi torna fisica ed emotiva. Tutti gli opinionisti hanno considerato Inter e Napoli come le pretendenti allo scudetto quest’anno, ma la Roma è entrata di prepotenza nel novero delle squadre che possono lottare. Certo, va data continuità ad un gioco dispendioso, ma c’è entusiasmo e la Roma può essere pericolosa perchè la squadra di Gasperini ha un’anima, è compatta. Mancini in passato è riuscito a dare un’impronta, fa giocare i calciatori con una leggerezza mentale. Siccome non cambiano gli interpreti nella Nazionale, si tratterà di capire se i ragazzi affronteranno questo nuovo corso con determinazione e leggerezza mentale. Il Napoli è stato decimato dagli infortuni lo scorso anno e quest’anno pure qualcuno è stato colpito. L’assenza di McTominay pesa, Anguissa non ha ancora trovato la giusta continuità e dai piedi di questi due calciatori passa il Napoli”.