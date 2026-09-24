Nuovo stadio, vicesindaco Napoli: "Felici di apprendere notizia, ma al momento nessun progetto"

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A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuta la vice sindaca di Napoli Laura Lieto: "Come si trasforma l'ex area Q8? Come ribadito dal Sindaco Manfredi, l'amministrazione è pronta ad accogliere il progetto. Al momento non ci risulta che sia stato presentato. Da parte nostra c'è tutto l'interesse a valutare le proposte che portano vantaggi e benefici alla collettività. L'Area Q8 ha eseguito importanti lavori di bonifica. Quest'area attende un'importante trasformazione. Questa grande area ha potenziale per essere trasformata. Circa 40 ettari sono stati già bonificati. L'azienda conosce le indicazioni dell'amministrazione. Non sono a conoscenza di un incontro di massimi livelli nei prossimi giorni.

Come assessora all'urbanistica, sono stata sempre attenta alle grandi questioni della città. E ovviamente anche a questa. Il mio ufficio è sempre aperto. Non ho notizie di incontro tra i vertici. L'attuale destinazione uso dell'area Q8? La destinazione d'uso è quella di trasformazione questo grande comparto in una parte di città con dotazione di parco pubblico. Con la realizzazione di attività produttive, sostenibili rispetto alla città. Se si costruisce uno stadio l'amministrazione non si opporrebbe? No, il sindaco l'ha detto più volte. Sia uno stadio o un'attrezzatura di grande attrattiva, è una funzione utile che consentirebbe di supportare lo sviluppo di quell'area. E non sarebbe in contrasto con le norme urbanistiche. Sono molto impegnata con il lavoro, ma sono anche sempre in attesa".