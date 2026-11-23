Malen da urlo, Orlando: "L'acquisto più azzeccato degli ultimi anni"

Massimo Orlando esalta Donyell Malen e il lavoro di Gian Piero Gasperini alla Roma, poi analizza le difficoltà di Juventus e Inter e la crescita del Milan

Massimo Orlando, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso di Maracanà, soffermandosi sul rendimento di Donyell Malen con la Roma. L'opinionista ha elogiato l'impatto dell'attaccante olandese e il lavoro di Gian Piero Gasperini, definendo il suo acquisto uno dei più riusciti degli ultimi anni. Spazio anche alle difficoltà della Juventus di Luciano Spalletti, alla crescita del Milan e ai problemi difensivi dell'Inter.

Malen da urlo, Orlando: "L'acquisto più azzeccato degli ultimi anni"

Roma, ha dato più Gasperini a Malen o viceversa? "Credo che un acquisto così azzeccato negli ultimi anni non si sia visto. Il merito è di Gasperini, che fa rendere non solo Malen ma tutti. Certo, il gioco fatto in velocità e tagli, Malen così va a nozze. Lo ha suggerito alla società Malen, si vede la mano dell'allenatore".

Le difficoltà della Juventus e le scelte di Spalletti

"Spalletti è esperto e lo sappiamo, però posso capire lo sfogo. Devo dire: la Juve ha dei problemi, manca qualità a centrocampo, però se a un certo punto hai Kolo Muani e Woltemade che insieme sono più performanti, vai per quella strada. Non puoi sempre cambiare, devi dare stabilità. Anche perché devi vincere e dare autostima. Deve recuperare un po' di autostima. Ieri a fine primo tempo i tifosi li hanno massacrati. Secondo me deve dare più certezze alla squadra, migliora la classifica, poi se ti comprano la punta e ti rientrano i giocatori, puoi fare tutti i cambi che vuoi".

La crescita del Milan

"C'è un discorso diverso rispetto alla Juve. È un tecnico voluto, coccolato, difeso, un presidente presente, così è più facile lavorare. E il Milan è competitivo con tutti i giocatori a disposizione. L'unico problema rimane la fase difensiva, ma è una squadra che sta crescendo".

L'Inter può credere anche così allo Scudetto?

"Presunzione, un po' di superficialità, uscite con palla in orizzontale dalla difesa, errori, ma stavolta una critica a Chivu va fatta. Leva due palleggiatori nel momento della gestione della partita, leva Pio Esposito e concede all'Atalanta con quattro punte di fare il pressing finale. Poi difendono male, due angoli difesi male, se decide di stare bassa ora non ce la fa a difendere. Sarà un problema di testa, o che mancano difensori veri, ma una squadra come l'Inter non può prendere certi gol. È una costante ormai, ora qualche domandina devono farsela".