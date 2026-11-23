Allegri da tenere anche senza Champions? Montervino: "Assolutamente sì, vi spiego perché"

Francesco Montervino difende Massimiliano Allegri e sostiene la sua conferma al Napoli anche senza la qualificazione alla prossima Champions League

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli e oggi direttore sportivo, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso di Ne Parliamo il Lunedì, per commentare il lavoro di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra. L'opinionista ha difeso il tecnico livornese, spiegando perché meriterebbe la conferma anche in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, alla luce delle difficoltà incontrate dalla squadra nel corso della stagione.

Montervino difende Allegri: "Qualificarsi in Champions sarebbe come uno Scudetto"

Confermeresti Allegri a fine anno anche in caso di mancata Champions? "Assolutamente sì. Visti gli infortuni, il mancato mercato, tutto quello che è successo, quest'anno se raggiungi la Champions è un miracolo, sarebbe come uno Scudetto. Speriamo almeno nell'Europa League. Quindi se ci dovesse essere almeno un passaggio del turno in Champions League, credo sarebbe un errore cambiare la guida tecnica a fine anno".