Il bordocampista di Napoli-Torino: "Come ho visto Allegri e la sua reazione a un errore di Lang"

Tommaso Turci analizza l'emergenza infortuni del Napoli, elogia la gestione di Massimiliano Allegri e guarda alla sfida contro il Manchester City.

Tommaso Turci, giornalista di DAZN e bordocampista per Napoli-Torino, ha analizzato il momento degli azzurri dopo la vittoria contro i granata. Il giornalista si è soffermato sull'infortunio di Antonio Vergara e sui numerosi problemi fisici che stanno condizionando la stagione azzurra, evidenziando anche l'importanza del successo per ritrovare fiducia e serenità. Spazio inoltre alla gestione di Massimiliano Allegri e alla prossima sfida contro il Manchester City. Di seguito le sue dichiarazioni a Radio Napoli Centrale.

Sull'infortunio di Vergara

"La spinta di Ismajli gli avrà fatto fare un allungo innaturale. Poi Allegri si è accorto subito dell'infortunio, aveva mandato Giovane e De Bruyne a scaldarsi. Il problema è la continuità degli infortuni. Quando recuperi, poi ti fai subito male, fai fatica a trovare continuità sia dal punto di vista fisico che mentale".

Cosa non funziona al Napoli per tutti questi infortuni?

"È un bel tema. Non so se è una questione di strutture di allenamento, se i giocatori sono più predisposti a farsi male, ma è chiaro che se hai una rosa di 25 giocatori e puoi usarne solo il 75%, tutto ciò diventa un limite per la continuità del progetto tecnico. E anche per i calciatori diventa difficile entrare in condizione".

Le richieste di Allegri dopo il gol del vantaggio?

"Allegri è presente dal punto di vista emotivo, penso a quando ha tenuto su Noa Lang dopo un primo errore. Mi è piaciuto molto che Allegri nei momenti difficili sia sempre positivo. Queste partite ad un certo punto devi portarle a casa, il nervosismo sale, lo stesso di Max: qualche bottiglietta scalciata, qualche sbracciata. Era essenziale vincere per Allegri. Il Napoli ha bisogno ora di lavorare in maniera serena, deve respirare. La squadra ha un valore alto, deve ritrovare autostima. A Manchester avrebbe bisogno di una grande partita, per sentirsi una squadra di un certo livello. Per me i valori sono comunque alti. La sensazione è proprio quella di ritrovare le giuste motivazioni, ma non c'è niente che ti dà la benzina emotiva dei tre punti".

La sfida contro il Manchester City

"Con il Manchester City è tutto di guadagnato. Poi i grandi calciatori amano giocare queste partite. Credo che si possa fare, al netto di chi è a disposizione".

La classifica e le prospettive del Napoli

"La classifica nel medio-lungo periodo è sempre coerente. Per quello che ha fatto vedere, il Napoli ha qualche punto in meno. Contro il Venezia è stata una partita bugiarda, gli errori poi li paghi a caro prezzo. Ma se hai questa classifica devi prenderne atto. Io sono dell'idea che la stagione si possa rimettere a posto, questo gruppo ha dimostrato di avere dei valori. Ha bisogno di essere spronato, ma quando le cose vanno, con l'entusiasmo del pubblico, può tornare ad avere un ruolo importante".