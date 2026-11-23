Podcast Corsa Scudetto, Garbo sentenzia: "Ieri si è capito che vincerà la Roma"

Daniele Garbo indica la Roma di Gian Piero Gasperini come favorita per lo Scudetto, critica la difesa dell'Inter ed elogia la Lazio di Gennaro Gattuso

Daniele Garbo, giornalista, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per analizzare la corsa Scudetto in Serie A. Garbo ha indicato la Roma di Gian Piero Gasperini come principale favorita per il titolo, pronunciandosi con grande decisione sulle possibilità dei giallorossi e criticando la fragilità difensiva dell'Inter. Spazio anche alla Lazio di Gennaro Gattuso, prima in classifica e protagonista di un avvio di campionato sorprendente.

Corsa Scudetto, Garbo non ha dubbi sulla favorita

"Ieri si è capito che la Roma vincerà lo Scudetto. L'Inter non può vincere il campionato subendo 17 gol in 12 giornate. I giallorossi funzionano a meraviglia. Se prendono anche un esterno forte a gennaio, la corsa per il titolo si chiude definitivamente, perché a quel punto sarebbero i più forti di tutte. L'Inter rimane molto forte, ma quante volte ha raddrizzato partite che erano praticamente perse? È una squadra squilibrata, molto forte in attacco ma fragile dietro. Giocando così semplicemente non potrà vincere lo Scudetto".

La Lazio capolista e il lavoro di Gattuso

"La Lazio sta facendo un capolavoro e non è lì per caso. È merito di Gattuso, dei giocatori e anche di Fabiani, che senza soldi ha costruito una squadra che sta andando oltre ogni aspettativa. Non credo che lotterà per il titolo, ma potrà lottare per un posto in Europa. Come ho detto comunque, le ultime cinque giornate del girone d'andata ci racconteranno qualcosa di più sul reale valore di questa squadra. Il lavoro del tecnico ad ogni modo si vede nella crescita di Taylor, che è migliorato molto proprio dopo quello scontro con Gattuso. Ieri ha fatto un assist di tacco meraviglioso, è diventato un giocatore determinante".