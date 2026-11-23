Gifuni: “Il Brugge in questo momento è più in forma e difficile da battere del Man City!”

Gianluca Gifuni confronta le possibilità del Napoli in Champions League e in campionato, indicando il Bruges come avversario più insidioso del City

Gianluca Gifuni, intervenuto a Il Bello del Calcio su Televomero, ha analizzato le possibilità del Napoli di qualificarsi alla prossima Champions League attraverso il campionato e di superare l'attuale league phase della competizione europea. Secondo Gifuni, gli azzurri avrebbero maggiori possibilità di ottenere la qualificazione alla fase successiva della Champions rispetto a quelle di raggiungere il quarto posto in Serie A, pur dovendo affrontare avversari insidiosi come Manchester City e Club Brugge.

Gifuni: "Il Brugge è più difficile del City"

"Per me è più facile qualificarsi in Champions che raggiungere il quarto posto. Però il Club Brugge per me in questo momento è più in forma e più difficile da battere anche del Manchester City, ma puoi arrivarci comunque con due vittorie ed un pareggio sperando nella differenza reti", le parole di Gianluca Gifuni.