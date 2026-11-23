Addio a gennaio? De Bruyne glissa: "Sto dando il 400% e sto giocando bene..."

Kevin De Bruyne risponde alle voci su un possibile addio al Napoli a gennaio, ribadendo il proprio impegno e lasciando aperti gli interrogativi sul futuro

Il centrocampista del Napoli Kevin De Bruyne è intervenuto in conferenza stampa parlando anche del proprio futuro alla vigilia della partita di Champions League contro il Manchester City. Interrogato sulle indiscrezioni relative a una possibile partenza già durante il mercato di gennaio, il belga non ha fornito indicazioni definitive, ribadendo però il massimo impegno nei confronti della squadra azzurra e sottolineando la necessità di valutare diversi aspetti in questa fase della carriera.

Addio a gennaio? De Bruyne glissa: "Sto dando il 400% e sto giocando bene..."

"Posso dire ben poco a questo punto. Ho giocato al 400% fino ad ora. Non ho più 20 anni, ne ho quasi 36, quindi ci sono tante cose da prendere in considerazione. In questo momento c'è ben poco da dire, sto giocando bene, sto cercando di aiutare la squadra a far bene. Non sono mancate le sfide quest'anno, sono successe tante cose", le parole di Kevin De Bruyne, che lascia tutti gli scenari aperti.