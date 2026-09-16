Behrami: "Con Conte poca felicità in campo, con Allegri tornerà anche la gioia"

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Valon Behrami è intervenuto a Dazn. Le parole dell'ex centrocampista del Napoli sul momento della squadra azzurra e anche un paragone con Conte e quanto accadde anche alla Juventus con la staffetta del 2014: "Anche alla Juve dopo tanto lavoro duro, difficile e poca felicità in campo, Allegri ha ridato questo. Però tra infortuni e mercato fermo, il momento non è facile. Ma presto tornerà fuori anche la gioia di giocare e qualcosa si è visto anche col Bologna. Però ripeto questa pressione mediatica non aiuta e anche i giocatori possono percepirlo".