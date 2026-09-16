Retroscena Anguissa, Scotto: "Non ha gradito rinnovo automatico con pec"

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Il giornalista Giovanni Scotto su Youtube ha commentato l'inizio di stagione del Napoli: "Non abbiamo un bollettino medico su Anguissa, però il Napoli ci aggiorna e ci spiega che il giocatore lavora ancora a parte. Diciamo che domani dovrebbe tornare in gruppo altrimenti la sua presenza a Firenze diventa improbabile. Mi hanno chiesto in radio, cos'ha Anguissa e c'è forse qualche nesso con il rinnovo? C'è un mal di pancia? Ecco, gira un voce. Fermi un attimo. Sono situazioni diverse. Un conto è il rinnovo e un conto è il problema fisico.

Garcia parlò di infortuni di rinnovo e magari torna quella tematica lì. Però io non lo so e rispetto ciò che arriva dal Napoli. Anche Allegri ha detto che c'è stato un risentimento muscolare e quindi per me è infortunato. Poi la problematica sul rinnovo manco esiste. Non esiste alcun rinnovo. Anguissa è in scadenza di contratto e non ha gradito l'opzione automatica fatta scattare via pec dal Napoli. Lui avrebbe voluto rinnovare con aumento stipendio".