Trofeo Gamper, il Barcelona invita il Napoli: la replica di ADL

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Oggi alle 08:50Rassegna Stampa
di Daniele Rodia
Il Napoli torna a giocare il trofeo Gamper contro il Barcelona? L'invito dei blaugrana e la risposta del presidente Aurelio De Laurentiis

Sarà un'estate fortemente caratterizzata dal Mondiale che inizierà il prossimo 11 giugno: due i ritiri per la squadra azzurra guidata dal nuovo tecnico Massimiliano Allegri. Si parte a Dimaro come sempre tra il 17 ed il 27 luglio; spazio poi all'Abruzzo con Castel Di Sangro con le date ancora da definire.

Qualche giorno di off per gli azzurri per poi calarsi completamente nella scena della nuova stagione. Inoltre il primo agosto ci saranno anche i festeggiamenti per il centenario azzurro. Proprio per celebrare 100 anni di storia azzurra, il Barcelona ha invitato il Napoli nell'usuale torneo estivo a tinte blaugrana del Trofeo Gamper. Ad oggi è però molto improbabile la presenza del club azzurro nella città spagnola visti i diversi e stretti impegni di questa torrida estate. Lo riporta Il Mattino.