Ferita non rimarginata, da Milano: “Allegri non ha ancora metabolizzato l'addio al Milan!"

Monica Colombo commenta le dichiarazioni di Allegri sulla Roma, l'intervento della Procura Federale e il possibile ricorso del Napoli.

Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri sulla qualificazione in Champions League della Roma continuano a far discutere dopo il pareggio per 3-3 del Napoli contro i giallorossi. A intervenire sulla vicenda è stata Monica Colombo, giornalista del Corriede della Sera ospite di "Maracanà", trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com. Secondo Colombo, le parole pronunciate dal tecnico azzurro sarebbero figlie della frustrazione per una vittoria sfumata nel finale, ma anche di un rapporto con il passato al Milan che non sarebbe stato ancora completamente superato. La giornalista ha inoltre ipotizzato una possibile riduzione della squalifica in seguito al ricorso del Napoli.

Juventus, che giudizio dà della vittoria contro il Lecce?

“La Juve aveva bisogno di punti per rendere un po' meno frizzante l'ambiente, anche se sono arrivati tre punti sporchi e con un gioco meno consono e con interpreti meno titolari, ma alla fine servono per portare serenità in un ambiente in cui il rendimento finora non è stato all'altezza delle aspettative”.

Napoli, che ne pensa delle parole di Allegri sulla Champions della Roma?

“Non è la prima volta in cui Allegri finisce al centro di parole poco felici dette al termine di una partita che poi vengono percepite nettamente dai giornalisti, vedi cosa disse dopo un Milan-Como contro Fabregas. La Procura Federale ha acceso i fari stavolta perché è stato tirato in ballo un presunto favoritismo e credo faccia riferimento al maxi-recupero di Parma che permise alla Roma di vincere. Il Napoli farà ricorso e credo che in parte verranno ridotte le giornate di squalifica. Sono dichiarazioni di frustrazione. Ha dimostrato che pensa ancora più a come è finita in maniera maldestra la stagione col Milan che piuttosto la sua annata col Napoli. È una ferita che ancora non si è rimarginata. Resta il rammarico per aver gettato la vittoria, ma tirare fuori una vicenda della scorsa stagione dà l'idea che non abbia metabolizzato ancora l'addio al Milan e che ha impattato sulla sua immagine”.