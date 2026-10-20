Benitez rilancia il Napoli: "Nulla è perduto. La Champions è terra di De Bruyne"

"Ho visto le immagini di Venezia: tanti tiri, rigore parato da Stankovic, salvataggi sulla linea"

Rafa Benitez, ex allenatore del Napoli e dell'Inter, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, soffermandosi sulla terza giornata della fase campionato di Champions League. Il tecnico spagnolo ha invitato a non trarre conclusioni affrettate dopo le prime difficoltà incontrate dalle squadre italiane: "Nulla è perduto, lo sanno meglio di me uomini di calcio come Chivu, Allegri, Fabregas e Gasperini. Loro sono le prime certezze. Ci sono partite per niente semplici, ma sanno cosa li aspetta".

Benitez su Napoli-Bodo Glimt: "La Champions è terra di De Bruyne"

Un passaggio dell'intervista è dedicato al Napoli di Massimiliano Allegri, chiamato a reagire nella sfida casalinga contro il Bodo/Glimt dopo la sconfitta in campionato contro il Venezia. Benitez ha analizzato l'ultima prestazione degli azzurri, individuando anche in Kevin De Bruyne un possibile protagonista della serata europea: "Ho visto le immagini di Venezia: tanti tiri, rigore parato da Stankovic, salvataggi sulla linea… Chi vuole vedere il bicchiere mezzo pieno, riparta da lì. E tanto per fare il nome più autorevole, la Champions è terra di De Bruyne".

L'ex tecnico azzurro si è soffermato anche sull'Inter, altra squadra guidata nel corso della sua carriera, evidenziando l'importanza del successo ottenuto a Bologna e la profondità della rosa nerazzurra: "La vittoria di Bologna ha fatto bene al morale. E ricorda l'importanza di avere un organico imponente: ecco perché l'assenza di Lautaro può essere affrontata con serenità".