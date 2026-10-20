Allegri a rischio, Caiazza: “Al di là del triennale, ma se perde con Bodo e Roma…”

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, ha parlato a Canale 8 del momento che sta vivendo in stagione il Napoli con all'orizzonte la gara di Champions di questa sera: "Ma Allegri lo sa che se perde con Bodo e Roma lo cacciano? Vorrei capire questo. Triennale? Sapere che io lo sto difendendo da tempo, ma tutto quello che dite voi, dopo Villarreal e Venezia se perdi anche le prossime due pure se prendi 5, 6 o 7mln…”.