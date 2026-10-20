Cassano contro Allegri: "Ora non conta più solo il risultato? La sua Juve poteva allenarla chiunque"
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Antonio Cassano torna all'attacco di Massimiliano Allegri. Nel corso dell'ultima puntata di Viva el Futbol, il programma in onda ogni lunedì su Twitch e YouTube, l'ex attaccante ha commentato duramente la sconfitta del Napoli contro il Venezia, prendendo di mira ancora una volta il tecnico azzurro.
Cassano contro Allegri: "Il dominio del Napoli non è stato frutto del suo lavoro"
"Quando Allegri rivendica che conta solo vincere e chi arriva secondo ha fallito, dopo Venezia ho pensato all'unica domanda seria che un giornalista potesse fargli 'Caro Allegri, come si sente oggi dopo aver perso dominando la partita?'. Il problema è che questo dominio del Napoli non è stato frutto del lavoro di Allegri. Lui non allena perché quando ha vinto con la Juventus, la poteva allenare chiunque", ha dichiarato Cassano.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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