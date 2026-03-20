Beukema all'intervallo: "Serve più qualità con la palla e stare attenti nel 2T"

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Il difensore del Napoli Sam Beukema ha parlato ai microfoni di DAZN, al termine dell'intervallo del match allo Stadio Unipol Domus contro il Cagliari.

Conte non era contentissimo: cosa è successo nell'intervallo?

"Abbiamo sbagliato tanti palloni, dobbiamo avere più qualità e stare attenti nel secondo tempo".