Comuzzo al Torino, Berni: “In una partita contro il Napoli mi fece pensare al nuovo Nesta”

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Fabrizio Berni analizza il trasferimento di Pietro Comuzzo al Torino. Secondo l'ex difensore, il prestito con diritto di riscatto può essere una soluzione utile

Fabrizio Berni, ex difensore tra le altre della Fiorentina, ha commentato la possibile cessione di Pietro Comuzzo al Torino nel corso della trasmissione Palla al Centro su Radio FirenzeViola. L'ex calciatore ha giudicato positivamente l'operazione, ritenendo il trasferimento un'opportunità importante per il giovane difensore dopo un'annata caratterizzata da diversi momenti di difficoltà.

Berni: "Comuzzo deve ritrovare se stesso"

Berni ha spiegato: "Se Comuzzo lo danno al Torino in prestito con un diritto da 20 milioni, che è una cifra che non verrà mai pagata, l'operazione ha una sua logica. Penso che sia un'operazione utile sia per il ragazzo che per la Fiorentina. Lui deve ritrovare se stesso dopo un'annata dove ha presentato una sequela di errori che gli hanno fatto perdere sicurezza. Lui deve riacquistarla e poi tornare in viola. È sempre più facile esordire che confermare le premesse. Sono convinto che il Torino non pagherà mai quella cifra per il riscatto, quindi penso che sia un buon affare. Poi dico anche che, se fosse rimasto alla Fiorentina, sarebbe rimasto come quinto difensore e quindi sarebbe rimasto a guardare gli altri. Il ruolo e la maglia però se li dovrà conquistare anche al Torino, non c'è niente di scontato in vista della prossima stagione".

L'ex difensore ha poi analizzato il calo avuto dal classe 2005 nell'ultima stagione: "Se penso al Comuzzo delle prime apparizioni, io avevo visto un grande calciatore. In una partita contro il Napoli mi fece pensare al nuovo Nesta. Poi però ha dimostrato molte incertezze. Penso che sia molto fragile caratterialmente. Non ha ancora la scorza dura per affrontare un campionato. Non dimentichiamoci anche dell'offerta che lo ha destabilizzato. Se si mette tutto insieme, la scorsa stagione è stata un crollo verticale. È un ragazzo da ritrovarsi. Questa tappa a Torino potrà dargli il metro della sua effettiva forza, sia tecnica che fisica che caratteriale".