Bianchi ricorda Juliano: "Hombre vertical, era l'opposto del napoletano classico"

© foto di Federico De Luca

Ottavio Bianchi, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Juliano era un hombre vertical, come si dice in Argentina. Un uomo dritto, l’ho conosciuto nel periodo migliore perché eravamo due ragazzi a cui piaceva giocare a calcio, avevamo un grande allenatore che ci faceva divertire come Pesaola ed un grande presidente come Fiore.

Giocavamo entrambi a centrocampo a Napoli, davanti c’era Sivori. Juliano era l’opposto del napoletano classico, era un gran lavoratore, persona molto seria. Poi ci siamo persi di vista nel tempo. Poi solitamente quando una persona passa all’al di là sono tutti buoni, ma di lui ho un ricordo bellissimo”.