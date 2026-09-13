Gilmour non ha dubbi: "Oggi è una partita assolutamente da vincere"

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Gilmour carica il Napoli prima del Bologna: "Partita assolutamente da vincere, daremo il massimo".

Billy Gilmour, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro il Bologna. Gli azzurri arrivano all'appuntamento con la necessità di reagire dopo tre sconfitte consecutive tra Serie A e Champions League e di ritrovare un successo importante davanti al proprio pubblico.

Gilmour: "Daremo il massimo per ottenere questi tre punti"

Il centrocampista scozzese non ha nascosto l'importanza della partita per la squadra di Massimiliano Allegri, indicando chiaramente l'obiettivo del Napoli: "Si, oggi è una partita assolutamente da vincere e daremo il massimo per ottenere questi tre punti".