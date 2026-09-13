Rrahmani a Sky: "Se pressiamo alto è tutto più facile. Il doppio play ci aiuta"
Amir Rrahmani, centrale del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Bologna per 1-0 al Maradona: "Siamo cresciuti nel secondo tempo, nel primo dovevamo gestire meglio alcuni palloni. Abbiamo avuto troppa fretta a abbiamo subito qualche contropiede di troppo. Questo è stato il problema a inizio partita".
Allegri vi chiede qualcosa di diverso in fase difensiva?
"Tutto dipende dagli avversari e dalla pressione. Se subiamo troppi cross può succedere di tutto, perché ci troviamo tutti molto vicini ed è più difficile difendere, mentre se siamo noi a pressare alto è tutto più facile. Dipende da come entriamo in partita e dall'avversario, ci sono tanti fattori".
Con il doppio play davanti alla difesa avete dei vantaggi voi difensori?
"Con la palla ci aiutano molto, vengono indietro tutti e due. Poi possono provare ad andare avanti uno alla volta. La rete di stasera è la prova, con Lobotka che è andato a fare gol. Ci aiutano tutti e due, sono bravissimi con la palla".
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