Rrahmani a Sky: "Se pressiamo alto è tutto più facile. Il doppio play ci aiuta"

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Rrahmani analizza Napoli-Bologna: pressing alto decisivo ed elogi al doppio play degli azzurri.

Amir Rrahmani, centrale del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Bologna per 1-0 al Maradona: "Siamo cresciuti nel secondo tempo, nel primo dovevamo gestire meglio alcuni palloni. Abbiamo avuto troppa fretta a abbiamo subito qualche contropiede di troppo. Questo è stato il problema a inizio partita".

Allegri vi chiede qualcosa di diverso in fase difensiva?

"Tutto dipende dagli avversari e dalla pressione. Se subiamo troppi cross può succedere di tutto, perché ci troviamo tutti molto vicini ed è più difficile difendere, mentre se siamo noi a pressare alto è tutto più facile. Dipende da come entriamo in partita e dall'avversario, ci sono tanti fattori".

Con il doppio play davanti alla difesa avete dei vantaggi voi difensori?

"Con la palla ci aiutano molto, vengono indietro tutti e due. Poi possono provare ad andare avanti uno alla volta. La rete di stasera è la prova, con Lobotka che è andato a fare gol. Ci aiutano tutti e due, sono bravissimi con la palla".