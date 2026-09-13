Bologna, Di Vaio a DAZN: "Skorupski? C'è un regolamento. Piccoli? Non ha ancora espresso il suo potenziale"

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Di Vaio spiega la panchina di Skorupski e scommette sulle potenzialità di Piccoli.

Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita della sfida contro il Napoli: "Sicuramente cambiare sempre è complicato ma non siamo gli unici a farlo. La cosa difficile è trovare la nuova identità: la squadra deve ragionare tutti insieme, ci vuole pazienza, sono arrivati giocatori importanti con una storia alle spalle. Theate giocatore della nazionale, Mbangula che giocava titolare nella Juventus...".

A che punto è la squadra fisicamente e quanto è importante essere intensi?

"E' molto importante essere intensi. In questo momento dell'anno non è facile, bisogna essere intensi mentalmente, dagli allenamenti possono nascere cose nuove. Tramite i risultati si può crescere in autostima e nel gioco, mettendoci in riga sugli obiettivi".

Perchè avete fatto un investimento così importante per Piccoli?

"Perchè per me non ha ancora espresso a pieno le sue potenzialità, può andare in doppia cifra per altri anni. Conosce il campionato italiano e può sviluppare le sue qualità nella nostra squadra,

Perchè Skorupski in panchina?

"Skoruspki è arrivato in ritardo nella riunione tecnica e c'è un regolamento. Lui ha condiviso la scelta, farà il tifo per Pessina".