Bijol: "Possiamo far soffrire qualsiasi squadra. Napoli? Vogliamo vincere davanti ai nostri tifosi"

© foto di www.imagephotoagency.it

Jaka Bijol, difensore dell'Udinese, al termine del pareggio per 1-1 contro il Bologna ha fatto il punto della situazione dei friulani: "Questa prestazione ci ricorda che possiamo vincere ogni partita e far soffrire qualunque squadra, ora dobbiamo prepararci bene per il Napoli. L’obiettivo fin da subito è vincere davanti ai nostri tifosi, che anche oggi erano presenti. Sono veramente bravi, la situazione è difficile per tutti ma chi ci sostiene è con noi e tutta la squadra lo sente.

Abbiamo tutti capito la posizione in cui ci troviamo. Abbiamo parlato molto tra di noi in settimana e sono felice della partita di oggi. Peccato per il risultato, è un anno senza fortuna ma dobbiamo alzare la testa e continuare così, a giocare a calcio con fiducia. Cannavaro? Dovevamo cambiare qualcosa e lo stiamo facendo, si vede la mano del mister. Possiamo solo migliorare”.