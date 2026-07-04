Reja su Allegri: "Mi piacciono le sue squadre, altro che risultatista"

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Edy Reja commenta l'arrivo a Napoli di Massimiliano Allegri dopo l'annuncio ufficiale avvenuto ieri da parte del presidente De Laurentiis

Per parlare della scelta del Napoli di affidare la panchina a Massimiliano Allegri è intervenuto a La Gazzetta dello Sport un ex tecnico degli azzurri come Edy Reja. Queste le sue parole: "De Laurentiis ha fatto ancora la scelta migliore. Allegri ha messo assieme una sequenza di scudetti impressionante e legge le situazioni tattiche in partita come nessuno. L'ultima stagione, con quel finale, non può certo cancellare il percorso in Italia e in Champions. Come vivrà Napoli? Trasmettendo serenità e dimostrandosi padrone delle situazioni. Allegri parte con un vantaggio: ha un rapporto diretto e di stima con De Laurentiis".

Sulla squadra che troverà, Reja non ha dubbi: "Gli piacerà, perché a lui i giocatori di valore danno emozione. Ha saputo imporsi al Milan, alla Juve, dove abbondavano i talenti. E questo Napoli ne ha: penso a De Bruyne, McTominay, Lobotka... tutti elementi di spessore nei quali saprà incidere"

Infine, sull'etichetta del risultatista, Reja aggiunge: "Ci sono temi che mi fanno ridere. Sono luoghi comuni che vengono abbattuti al primo successo. Immagino che a chiunque piaccia vincere e che a parecchi interessi assai relativamente il modo. Ma si può aggiungere anche altro: il Cagliari di Allegri, il suo Milan e la prima Juventus non divertivano abbastanza? A me le sue squadre sono piaciute e non mi lascio annebbiare da qualche stagione un po' opaca".